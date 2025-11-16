Мощный шторм "Клаудия" нанес удар по Португалии

Сильное наводнение произошло в регионе Вила-ду-Конди, Португалия, в результате шторма "Клаудия".

Как передает Day.Az, интенсивные ливни привели к резкому подъему уровня воды на улицах, затоплению домов, магазинов и дорожной инфраструктуры. Местные власти сообщили о рядом эвакуаций, а спасательные службы в течение нескольких часов освобождали автомобили, оказавшиеся в водных ловушках.

Наводнение также вызвало перебои в электроснабжении и временное закрытие некоторых дорог. Жителей региона предупредили о возможных новых подтоплениях и призвали соблюдать меры предосторожности.

Метеорологи отмечают, что шторм "Клаудия" продолжает смещаться по территории страны, вызывая сильные порывистые ветры и дальнейшие осадки.