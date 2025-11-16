https://news.day.az/officialchronicle/1795735.html Президент Ильхам Алиев принимает участие в заседании 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии В столице Узбекистана Ташкенте проходит заседание 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в формате "Центральная Азия+Азербайджан". Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Новость обновляется
