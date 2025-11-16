Президент Ильхам Алиев принимает участие в заседании 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии

В столице Узбекистана Ташкенте проходит заседание 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в формате "Центральная Азия+Азербайджан".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

