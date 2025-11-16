В этих частях Баку подорожали квартиры

Тенденция роста цен на рынке недвижимости продолжается. В некоторых районах Баку за последний месяц стоимость квартир резко повысилась.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, в прошлом месяце во всех районах города цены выросли по сравнению с сентябрем, и этот рост охватил все виды недвижимости.

Председатель Палаты оценщиков Вугар Орудж заявил, что в октябре стоимость земельных участков увеличилась на 3,4%, а цена нежилых объектов - на 2%. В новых жилых комплексах общий рост составил 1,9%. В зданиях, построенных в начале 2000-х годов, цены поднялись на 1,5%, в самых современных новостройках - на 2,3%. В старом жилом фонде рост составил 0,7%, в индивидуальных жилых домах - 1,1%, а в проектах на стадии фундамента - 3%.

Вугар Орудж также отметил, что темпы роста составили: в Низами - 2,3%, в Хатаи - 2,1%, в Сабайыле - 2%, в Сабунчу - 1,8%, в Бинагади - 1,7%, в Сураханы - 1,5%, в Хазаре - 1,1%, в Пираллахы - 1,2%, а в Гарадаг - 0,9%.

Также было сообщено, что исходя из текущих показателей и динамики рынка, в ближайшей перспективе снижение цен на недвижимость в Баку не ожидается. Напротив, рост спроса и изменение условий строительства будут поддерживать дальнейшее подорожание и закрепят тенденцию удорожания на рынке.