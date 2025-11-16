https://news.day.az/officialchronicle/1795732.html Президент Ильхам Алиев прибыл в Конгресс-центр в Ташкенте для участия в 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в формате «Центральная Азия+Азербайджан» - ФОТО Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Конгресс-центр в столице Узбекистана Ташкенте для участия в 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в формате "Центральная Азия + Азербайджан", сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретил Президента Ильхама Алиева.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Конгресс-центр в столице Узбекистана Ташкенте для участия в заседании 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в формате "Центральная Азия+Азербайджан".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретил главу нашего государства.
