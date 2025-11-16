В Азербайджане вырастут страховые выплаты по безработице

В следующем году страховые выплаты по безработице будут увеличены.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, в 2026 году для страховых выплат по безработице предусмотрено 28 миллионов манатов.

Эти данные отражены в заключении Счётной палаты на проект бюджета Фонда страхования от безработицы на 2026 год.

Экономист Халид Керимли, комментируя тему, отметил, что страховые выплаты по безработице получают только те граждане, которые официально работали по трудовому договору и были уволены на законных основаниях. Чтобы получить статус безработного, граждане должны обратиться в местные отделения Государственного агентства по занятости или в центры DOST, иначе этот статус им не присваивается. Размер выплат зависит от уровня заработной платы.

Экономист также обратил внимание на то, что повышение выплат должно быть согласовано с размером минимальной заработной платы.

Отметим, что средний ежемесячный объём страховой выплаты по безработице к концу текущего года прогнозируется на уровне 441,67 маната, а в 2026 году - 450 манатов.