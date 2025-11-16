Загадочное черное облако в небе над Калифорнией

В небе над Калифорнией заметили черное кольцо.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Загадочное черное облако напугало водителей, проезжающих мимо калифорнийского Диснейленда. 