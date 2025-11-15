Манаф Джалилзаде вызван в Генеральную прокуратуру.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Общественное телевидение.

Он должен явиться 24 ноября в 14.00 в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры по адресу: г. Баку, Бинагадинский район, ул. Сулеймана Сани Ахундова 160.

В отношении Джалилзаде вынесено решение о привлечении его в качестве обвиняемого по ст. 281.2 УК Азербайджана.

Поскольку он уклонился от следствия и скрывается за пределами Азербайджана, против него объявлен розыск с целью предъявления обвинения.

Решением Бинагадинского районного суда от 15 февраля в отношении его избрана мерa пресечения в виде заочного ареста.