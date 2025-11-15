Трамп прошел МРТ

Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошел МРТ, результаты, по его словам, оказались "выдающимися".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, слова главы государства приводит издание The Daily Beast.

"Врач сказал, что это лучший результат, который он когда-либо видел. Вот и все. Я прохожу обследование каждый год, и результаты были выдающимися. Понятия не имею, что они анализировали, но что бы они ни анализировали, они это хорошо проанализировали и сказали, что у меня лучший результат, чем когда-либо", - подчеркнул он.

Президент также сообщил о результатах теста "на остроту ума", который он сдавал в рамках медицинского осмотра.

Трамп сказал, что "сдал его на отлично".