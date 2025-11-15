Зангезурский коридор открывает новые возможности для стран Центральной Азии и Южного Кавказа, расширяя транзитный потенциал Среднего коридора.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам в Ташкенте заявила научный сотрудник Института перспективных международных исследований (ИПМИ) Университета мировой экономики и дипломатии (УМЭД), эксперт негосударственного научного учреждения Bilim karvoni Наргиза Умарова.

"Зангезурский коридор - это отличная возможность для наших стран, потому что мы в одной упряжке - и Центральная Азия, и Южный Кавказ, чтобы реализовать свой транзитный потенциал. Это расширит пропускную способность Среднего коридора", - отметила Умарова.

По ее словам, новые маршруты позволят распределить грузопотоки, что особенно актуально при высокой нагрузке на железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс и порты Каспийского и Черного морей. "Здесь произойдет распределение грузопотоков, и огромнейший объем может захватить страны, находящиеся по линии Среднего коридора. Центральная Азия тоже со своей стороны очень много делает для того, чтобы расширить этот транзитный потенциал", - подчеркнула эксперт.

Умарова также обратила внимание на значимость проекта для Узбекистана. "Для Узбекистана, конечно же, принципиальным вопросом является сокращение времени для грузоперевозок на перспективные рынки, в данном случае это Евросоюз. Зангезурский коридор как раз дает возможность сократить это расстояние. Это принципиальный вопрос для Узбекистана", - сказала она.

Эксперт напомнила, что реализация проекта вписывается в стратегию развития транспортной сферы страны. "Он даже обозначен в нашей концепции развития транспортной сферы до 2030-го года, когда мы поставили перед собой цель решения нашего транзитного потенциала, удвоение транзитных перевозок через территорию Узбекистана и, соответственно, удешевление этих перевозок", - добавила Умарова.

Она подчеркнула, что Ташкент активно поддерживает инициативу. "Естественно, неслучайно и неудивительно, что Узбекистан одним из первых поддержал эту инициативу, причем публично - это делается и в различных форматах, и в рамках консультативных встреч, саммитов ШОС, саммитов Организации тюркских государств. Поэтому, как всегда, Узбекистан однозначно стоит на своей позиции открытия Зангезурского коридора", - заключила эксперт.