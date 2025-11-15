Значение TAP для энергобезопасности ЕС превратилось из желательного в необходимое

Южный газовый коридор, последним звеном которого является Трансадриатический газопровод (TAP), всегда рассматривался как важное дополнение к поставкам газа и энергетической безопасности Европейского союза.

Как передает Day.Az, об этом сказал в субботу Trend бывший посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп по случаю 5-летия коммерческой эксплуатации TAP.

"Хотя его доля в общем объёме поставок была невеликой, TAP рассматривался как важный элемент диверсификации источников - первый маршрут, позволивший доставлять трубопроводный газ из Каспийского региона в Европу по направлению, не зависящему от России. Российское вторжение в Украину в начале 2022 года ясно показало, насколько дальновидными были правительства Азербайджана и его партнёров. Значение TAP для энергетической безопасности ЕС превратилось из желательного дополнения в абсолютную необходимость", - отметил он.

По словам Шарпа, надёжность Азербайджана как энергетического партнёра никогда не вызывала сомнений.

"Компания bp успешно работает здесь, пользуясь стабильностью контрактов и конструктивными отношениями с SOCAR и правительством Азербайджана. Однако после российского вторжения в Украину и усилий ЕС по сокращению импорта российского газа ценность Азербайджана как надёжного партнёра проявилась особенно ярко. Именно Азербайджан стал основным поставщиком замещающих объёмов газа, особенно для стран Юго-Восточной Европы. Интерконнектор Греция-Болгария, подключённый к TAP, который ранее считался лишь небольшим ответвлением, стал жизненно важным для многих стран Центральной и Юго-Восточной Европы, стремящихся снизить или полностью прекратить зависимость от российского газа. Меня впечатлило, насколько быстро Азербайджан отреагировал - увеличил экспортные объёмы, заключил соглашения и нашёл пути доставки газа гораздо большему числу стран, чем планировалось изначально. Это - подлинный показатель надёжного партнёра", - подчеркнул бывший посол.

Говоря о будущем расширении TAP, Шарп отметил, что для его реализации Азербайджану, Турции и их партнёрам, вероятно, придётся взять на себя часть финансовых рисков.

"Добавление газа из Туркменистана через Транскаспийский газопровод могло бы повысить экономическую привлекательность проекта. Интересным моментом является и начало поставок азербайджанского газа в Сирию. Хотя TAP в них не участвует, и объёмы пока невелики, это демонстрирует растущую роль Азербайджана в регионе, особенно в случае достижения более масштабных мирных соглашений", - заключил Шарп.