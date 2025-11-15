https://news.day.az/society/1795635.html Мурад Гулиев вызван в Генеральную прокуратуру Мурад Гулиев вызван в Генеральную прокуратуру. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Общественное телевидение. Он должен явиться 24 ноября в 10.00 в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры по адресу: г. Баку, Бинагадинский район, ул. Сулеймана Сани Ахундова 160.
Мурад Гулиев вызван в Генеральную прокуратуру.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Общественное телевидение.
Он должен явиться 24 ноября в 10.00 в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры по адресу: г. Баку, Бинагадинский район, ул. Сулеймана Сани Ахундова 160.
В отношении Гулиева вынесено решение о привлечении его в качестве обвиняемого по ст. 281.2 УК Азербайджана.
Поскольку он уклонился от следствия и скрывается за пределами Азербайджана,он объявлен розыск с целью предъявления обвинения.
Решением Бинагадинского районного суда от 15 февраля в отношении его избрана мерa пресечения в виде заочного ареста.
