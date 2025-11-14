14 ноября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с президентом Азиатского банка развития Масато Кандой.

Как сообщили Day.Az в Кабинете Министров, на встрече отмечалось, что между Азербайджаном и Азиатским банком развития существует долгосрочное плодотворное партнерство.

Было также подчеркнуто, что за прошедший период банк оказывал поддержку развитию различных секторов экономики Азербайджана. В то же время, было выражено удовлетворение успешной реализацией совместных проектов в сфере транспорта, водоснабжения, энергетики, финансов, образования, здравоохранения и других областях.

Отмечалось, что Азербайджан является участником инициативы Азиатского банка развития по оказанию помощи наименее развитым странам, наша страна выделяет пожертвования в Азиатский фонд развития банка.

Была также затронута тема благоприятной инвестиционной и деловой среды, созданной в нашей стране, и представлена информация о программах, реализуемых по восстановлению и экономическому возрождению освобожденных от оккупации территорий, а также об инвестиционном потенциале этих территорий.

На встрече обсуждались возможности сотрудничества по приоритетным направлениям в рамках Стратегии странового партнерства между Азербайджаном и Азиатским банком развития на 2025-2029 годы, утвержденной в июле этого года, включая расширение сети метрополитена, улучшение железнодорожной инфраструктуры и системы водоснабжения, а также ряд других перспективных проектов двусторонней повестки дня.