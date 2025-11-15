В Люксембурге напечатали жилой 3D-дом в рекордно короткие сроки

Архитекторы представили Tiny House Lux - одноэтажный жилой дом площадью 47 кв. м, который был полностью напечатан на 3D-принтере всего за неделю.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщили в журнал New Atlas.

Проект стал очередным подтверждением того, что технологии 3D-печати уже выходят за пределы экспериментальных решений и превращаются в полноценный строительный инструмент. Его задача - проверить возможность оперативного возведения компактного жилья на малых и сложных участках, которые традиционные методы зачастую считают непригодными.

Как отметили в материале, дом расположен на узком участке шириной 3,5 м и длиной 17,7 м. Печатали конструкцию из цементной смеси с добавками, подходящей для экструзии. Coral-принтер послойно сформировал коробку здания, после чего строители в течение трех недель установили кровлю, окна, двери и инженерные системы.

Постройка опирается на винтовые сваи и частично консолирует над уклоном, что снижает вмешательство в грунт по сравнению с бетонным фундаментом. Крыша оборудована солнечными панелями, а стены сохранили характерную "рифленую" структуру 3D-печати.

Площадь дома распределена на одном уровне: просторная кухня с барной зоной занимает центральную часть, рядом размещена гостиная. В планировке также предусмотрены санузел и спальня с откидной кроватью и рабочей зоной. Большие окна обеспечивают естественное освещение, а встроенные системы хранения и теплые полы делают пространство функциональным.

Уточняется, что потенциал технологии позволяет тиражировать такой тип жилья и на других участках. Бюджет текущей версии составил около €320 тыс., однако архитекторы отметили, что для Нидернанвена это ниже средней стоимости жилья и рассматривается как шаг к расширению доступного домостроения.