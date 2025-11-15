Семьям, переселившимся в село Хыдырлы Агдамского района, вручили ключи от квартир

Отправленная 15 ноября очередная группа переселенцев прибыла в село Хыдырлы Агдамского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на данном этапе ключи от квартир в селе Хыдырлы были вручены 50 семьям (219 человек).

В церемонии приняли участие представители специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.