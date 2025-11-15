https://news.day.az/society/1795640.html Семьям, переселившимся в село Хыдырлы Агдамского района, вручили ключи от квартир - ФОТО Отправленная 15 ноября очередная группа переселенцев прибыла в село Хыдырлы Агдамского района. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на данном этапе ключи от квартир в селе Хыдырлы были вручены 50 семьям (219 человек).
В церемонии приняли участие представители специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
