Азербайджанский дзюдоист завоевал "бронзу" на Гран-при в Загребе
В столице Хорватии Загребе стартовал турнир Гран-при по дзюдо.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в первый день соревнований на пьедестал почета поднялся представитель сборной Азербайджана Гусейн Аллахъяров, выступающий в весовой категории до 60 кг.
Он завоевал бронзовую медаль, победив иппоном итальянского спортсмена Бьяджо Ди Анджело в поединке за третье место. Эта медаль стала первой наградой 22-летнего дзюдоиста в соревновании Мирового тура по дзюдо.
Отмечается, что Азербайджан на турнире представляют 15 дзюдоистов.
