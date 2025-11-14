Текущие магнитные бури приблизились к рекорду

2025 год может поставить геомагнитный рекорд.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

По подсчетам специалистов, к 13 ноября на Земле была зафиксирована 61 сильная магнитная буря. Четыре из них достигли уровня G3, две - G4. Возмущения магнитосферы, случившиеся 12 ноября, подошли вплотную к уровню G5 - сильнейшему по международной шкале NOAA. Магнитные бури, по прогнозам ученых, могут продолжиться и 14 ноября, а после перерыва возобновятся 24-27 ноября.

С таким успехом 2025 год может побить рекорд по числу интенсивных магнитных бурь - так часто колебания магнитосфера не испытывала в течение последних десяти лет. Пока что рекорд принадлежит 2024 году: в тот год, несмотря на относительно небольшое количество магнитных бурь - 43, каждая четвертая из них была сильной. За год шесть раз отмечались бури уровня G3, четыре - уровня G4 и одна - уровня G5.

Всего с начала текущего года было зарегистрировано 134 магнитных бури. Этот показатель также стал рекордным, уточняет агентство.