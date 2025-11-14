Азербайджан и Хорватия обсудили реализацию новых инициатив в сфере налогообложения

Государственная налоговая служба (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана обсудила реализацию новых инициатив с Налоговой администрацией при министерстве финансов Хорватии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на государственную службу.

Обсуждения состоялись в ходе визита делегации ГНС в Загреб.

Основной целью визита был обмен опытом с Налоговой администрацией при министерстве финансов Хорватии.

В рамках визита стороны провели обширные обсуждения по таким вопросам, как организация процессов цифровой трансформации, применение современных технологий в налоговом администрировании, разработка риск-ориентированных стратегий комплаенса, направленных на управление налоговыми рисками с использованием искусственного интеллекта и средств автоматизации, импорт-экспорт и др. С интересом были встречены презентации представителей ГНС на темы, "Электронный портал", "Электронная касса", "Анализ налоговых рисков", "Система отслеживания движения товаров" и др.

В ходе встреч также состоялся обмен опытом по организации внутренних аудитов, повышению эффективности и прозрачности услуг, предоставляемых налогоплательщикам, повышению удовлетворенности пользователей и улучшению качества электронных услуг. Кроме того, была представлена ​​информация о судебной практике разрешения налоговых споров, анализе случаев отмены судами мер налогового контроля и других вопросах.

Стороны также обсудили возможности расширения сотрудничества в сфере налогового администрирования, реализации новых инициатив и содействия взаимному обмену опытом.