WhatsApp прекращает работу на ряде смартфонов

Самое популярное в мире приложение для обмена сообщениями - WhatsApp - с 15 ноября перестанет работать на ряде телефонов. Поддержка обновлений будет прекращена для устройств под управлением операционных систем Android и iOS.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", в опубликованном списке есть такие популярные модели, как iPhone 6 и Samsung Galaxy S7.

Таким образом, WhatsApp больше не будет поддерживать обновления для многих смартфонов, выпущенных в 2016 году и ранее. Компания заявила, что новые функции приложения могут вызывать проблемы с производительностью на устройствах со слабым техническим оснащением. В результате такие телефоны не смогут принимать новые версии приложения, и спустя определённое время WhatsApp полностью перестанет работать.

Ожидается, что прекращение поддержки затронет сотни моделей телефонов.

Ниже приведены самые популярные модели среди устройств Android и iOS:

Устройства Android:

Huawei Mate 9 Pro

Samsung Galaxy S7

Xiaomi Mi Note 2

HTC 10 Evo

Sony Xperia XZ

Xiaomi Mi 5 Pro

Samsung Galaxy C9 Pro

Устройства iOS:

iPhone 6

iPhone 6s