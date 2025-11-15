WhatsApp прекращает работу на ряде смартфонов - СПИСОК
Самое популярное в мире приложение для обмена сообщениями - WhatsApp - с 15 ноября перестанет работать на ряде телефонов. Поддержка обновлений будет прекращена для устройств под управлением операционных систем Android и iOS.
Как передаёт Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", в опубликованном списке есть такие популярные модели, как iPhone 6 и Samsung Galaxy S7.
Таким образом, WhatsApp больше не будет поддерживать обновления для многих смартфонов, выпущенных в 2016 году и ранее. Компания заявила, что новые функции приложения могут вызывать проблемы с производительностью на устройствах со слабым техническим оснащением. В результате такие телефоны не смогут принимать новые версии приложения, и спустя определённое время WhatsApp полностью перестанет работать.
Ожидается, что прекращение поддержки затронет сотни моделей телефонов.
Ниже приведены самые популярные модели среди устройств Android и iOS:
Устройства Android:
Huawei Mate 9 Pro
Samsung Galaxy S7
Xiaomi Mi Note 2
HTC 10 Evo
Sony Xperia XZ
Xiaomi Mi 5 Pro
Samsung Galaxy C9 Pro
Устройства iOS:
iPhone 6
iPhone 6s
