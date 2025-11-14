2026 год обещает стать самым трудным для Tesla

Следующий год обещает стать самым трудным для Tesla, заявил на встрече с сотрудниками отделов разработки автопилота и роботов Optimus вице-президент компании по программному обеспечению для искусственного интеллекта Ашок Эллусвами, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Business Insider, передает Day.Az.

Чтобы компания достигла поставленных целей, её сотрудникам, подчеркнул А.Эллусвами, придётся работать интенсивнее, чем когда-либо. Работникам Tesla поставлены жёсткие сроки по запуску массового производства роботов Optimus и расширению службы Robotaxi - два этих направления, уверен глава компании Илон Маск, являются для неё приоритетными.

К концу текущего года Tesla намеревается развернуть сервис роботакси в восьми-десяти крупных городах, чтобы для заказа были готовы несколько тысяч автомобилей. А к концу 2026 года планируется запустить массовое производство робота Optimus.

"Чтобы выйти на годовой объём производства в миллион [единиц], этому производственному циклу потребуется некоторое время, потому что он будет расти со скоростью самого медленного, глупого и неудачливого из 10 000 уникальных экземпляров", - заявил ранее Илон Маск. В одном офисе с создателями Optimus трудится отдел разработки автопилота - он отделен от других инженерных подразделений, а его организационная структура держится в тайне. У сотрудников отдела продолжительный рабочий день и еженедельные встречи с Маском.

Эллусвами занял руководящую должность в отделе Optimus после отставки своего предшественника Милана Ковача. С тех пор ключевым средством для навигации роботов стали камеры - аналогичная стратегия используется в разработке систем автопилота. Сотрудники отдела Optimus также регулярно встречаются с гендиректором; обычно эти встречи проводятся по пятницам и иногда затягиваются до полуночи.