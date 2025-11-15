В Ташкенте состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Шавкатом Мирзиёевым один на один

15 ноября в Ташкенте состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым один на один, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

