Страна ЕС обяжет мигрантов проходить курсы по западным ценностям

Австрия обяжет мигрантов проходить курсы по своим ценностям и приносить клятву, чтобы получить вид на жительство и гражданство страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Heute со ссылкой на министра Австрии по делам интеграции Клаудию Плакольм.

"Любой, кто хочет остаться здесь, должен знать, за что выступает Австрия и за что она никогда не будет выступать", - подчеркнула Плакольм.

Министр отметила, что в Австрии "царит свобода слова", женщины и мужчины имеют равные права, а дети могут без страха ходить в школу. Она добавила, что для австрийцев свобода - "больше, чем просто слово в словаре".

Курс по западным ценностям будет длиться пять дней. После этого мигранты должны будут подписать декларацию о приверженности десяти "заповедям", среди которых перечислены противостояние расизму и дискриминации, уважение ко всем религиям, внесение вклада в развитие австрийского общества, поиск работы и изучение немецкого языка. Мигранты также обязаны будут одинаково уважать мужчин и женщин, уважительно вести себя в общественных местах и уважать верховенство права.