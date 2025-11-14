https://news.day.az/world/1795465.html США планируют заключить торговые соглашения с тремя странами США объявили о согласовании трех рамочных соглашений о взаимной торговле с Сальвадором, Эквадором и Гватемалой. Об этом сообщается на сайте Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
США планируют заключить торговые соглашения с тремя странами
США объявили о согласовании трех рамочных соглашений о взаимной торговле с Сальвадором, Эквадором и Гватемалой. Об этом сообщается на сайте Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В администрации президента США рассказали, что соглашения направлены на устранение нетарифных барьеров, укрепление цепочек поставок и повышение прозрачности доступа на рынки.
Сальвадор, Эквадор и Гватемала берут на себя обязательства по устранению нетарифных барьеров, а также расширению доступа на свои рынки для американской продукции, в том числе сельскохозяйственной.
