"Азербайджанские железные дороги" обратились к пользователям Абшеронской кольцевой линии с разъяснением правил поведения в поездах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ведомство, практика удержания мест для других людей или размещения личных вещей на свободных сиденьях ущемляет права остальных пассажиров.

В обращении подчёркивается, что пассажир, оплативший проезд, имеет право занять любое доступное место в вагоне.