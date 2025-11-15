https://news.day.az/world/1795548.html Торнадо прошелся по японскому острову - ВИДЕО Торнадо прошёлся по японскому острову Кохама, расположенному в префектуре Окинава. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Несколько автомобилей получили повреждения, повалены деревья.
