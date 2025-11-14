https://news.day.az/society/1795411.html Названа численность населения Азербайджана За период с января по октябрь 2025 года численность населения увеличилась на 28 758 человек или на 0,3%, и на 1 октября 2025 года составила 10 253 647 человек. Об этом Day.Az сообщили в Госкомстате. 54,4% населения страны проживает в городах, 45,6% - в сельской местности; 49,8% составляют мужчины, 50,2% - женщины.
Названа численность населения Азербайджана
За период с января по октябрь 2025 года численность населения увеличилась на 28 758 человек или на 0,3%, и на 1 октября 2025 года составила 10 253 647 человек.
Об этом Day.Az сообщили в Госкомстате.
54,4% населения страны проживает в городах, 45,6% - в сельской местности; 49,8% составляют мужчины, 50,2% - женщины.
