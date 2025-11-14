Названа численность населения Азербайджана

За период с января по октябрь 2025 года численность населения увеличилась на 28 758 человек или на 0,3%, и на 1 октября 2025 года составила 10 253 647 человек.

Об этом Day.Az сообщили в Госкомстате.

54,4% населения страны проживает в городах, 45,6% - в сельской местности; 49,8% составляют мужчины, 50,2% - женщины.