На "АЖД" внедряется ряд новшеств

На "Азербайджанских железных дорогах" внедряется ряд новшеств для более быстрой и клиентоориентированной перевозки грузов.
Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в компании "Азербайджанские железные дороги".
Отмечено, что, в первую очередь, ведется работа по проекту "единого окна" для оформления погранично-пропускных, таможенных и железнодорожных процедур.
"Проект планируется реализовать на каждом пункте пропуска - в северном, южном и западном направлениях", - добавили в организации.
