На встрече в Будапеште достигнуты соглашения по "зеленому" энергокоридору

Встреча министров Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии в Будапеште по созданию "Зеленого энергетического коридора" завершилась важными результатами.

Как сообщает Day.Az, об этом написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на своей странице в социальной сети "X".

"Достигнута договоренность о завершении технико-экономического обоснования до конца марта, а также о мерах, которые на следующем этапе развития проекта будет осуществлять энергетическая компания "GECO" ("Green Energy Corridor Energy Company"). Кроме того, в соответствии с концепцией Межправительственного соглашения достигнута договоренность об изучении и развитии технических и стратегических синергий между проектами "Зеленый энергетический коридор" и "Подводный кабель через Чёрное море" для увеличения трансграничной пропускной способности и региональной энергетической взаимосвязанности. С этой целью Рабочей группе, состоящей из заместителей министров и представителей GECO, поручено подготовить соответствующие предложения и представить их на следующем заседании", - говорится в публикации.