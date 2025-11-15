Ожидается скорое расширение проекта Black Sea Energy

В ближайшее время можно ждать официальный анонс о присоединении новых участников к проекту Черноморского энергокабеля (Black Sea Energy), который предполагает поставки "зеленой" энергии из Азербайджана в Европу через Грузию и Румынию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам в Ташкенте глава Центра энергетической геополитики при Университете мировой экономики и дипломатии Узбекистана Хайотжон Ибрагимов.

"Есть интерес у различных стран в участии в этом проекте, поскольку растет их потребность в электроэнергии. Думаю, что в ближайшее время мы будем наблюдать как раз за официальным анонсированием присоединения к этому проекту остальных участников", - сказал Ибрагимов.

Эксперт также подчеркнул, что проект создания "зеленого энергетического коридора" между Азербайджаном и странами Центральной Азии обладает значительным потенциалом. Он напомнил, что предварительные расчеты подтверждают перспективность инициативы на фоне высокого спроса на электрическую энергию в Европе и ожидаемого роста генерации из возобновляемых источников в Узбекистане и Казахстане.

Напомним, что Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии было подписано 17 декабря 2022 года в Бухаресте. Для реализации проекта создана компания Green Energy Corridor Energy Company (GECO). На сегодняшний день состоялось 10 заседаний министров и Руководящего комитета, а технико-экономическое обоснование проекта выполняет компания CESI.