В Шотландии нашли древнейший гриб возрастом более 400 млн лет

Ученые из лаборатории Сейнсбери Кембриджского университета (SLCU) обнаружили новый вид древнего симбиотического гриба, сохранившегося в окаменелости растения возрастом около 407 миллионов лет. Микроорганизм обнаружили на территории шотландских сланцев Уиндфилда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале New Phytologist (NewPhy).

Находка выступает свидетельством одного из первых взаимодействий между растениями и грибами - микоризе. Это симбиотический союз, при котором грибы помогают усваивать воду и питательные вещества, а растения снабжают их сахарами. Такое партнерство лежит в основе большинства современных экосистем и играет важную роль в питании растений.

Новый вид гриба получил название Rugososporomyces lavoisierae. Он образовывал симбиотические связи с древним растением Aglaophyton majus и стал вторым известным грибом, связанным с этим видом.

Для изучения образца ученые применили современные методы микроскопии, позволившие различить грибные и растительные клетки. Анализ световых сигнатур - уникальных "оптических отпечатков" древних тканей - помог подтвердить наличие гриба даже спустя сотни миллионов лет после исчезновения его ДНК.

"Присутствие арбускул (разветвленных нитевидных образований грибов) показывает, что гриб не паразитировал на растении, а существовал с ним в взаимовыгодном союзе, обменивая минералы, например фосфор, на сахара. Открытие помогает понять, как растения и грибы совместно осваивали сушу и формировали экосистемы, ставшие основой современной жизни", - пояснила руководитель исследования, доктор Кристин Струллу-Дерриен.