Сильный шторм добрался до Британии

Шторм "Клаудия" этой ночью добрался до Британии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В Англии действует 238 предупреждений о наводнениях, включая 55 об ожидаемых подтоплениях.

Представляем вашему вниманию данное видео: