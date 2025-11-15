https://news.day.az/world/1795579.html Сильный шторм добрался до Британии - ФОТО - ВИДЕО Шторм "Клаудия" этой ночью добрался до Британии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В Англии действует 238 предупреждений о наводнениях, включая 55 об ожидаемых подтоплениях. Представляем вашему вниманию данное видео:
Шторм "Клаудия" этой ночью добрался до Британии.
В Англии действует 238 предупреждений о наводнениях, включая 55 об ожидаемых подтоплениях.
