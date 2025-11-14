TAP сыграл ключевую роль в укреплении энергобезопасности Европы за последние пять лет

Трансадриатический газопровод (TAP) сыграл ключевую роль в укреплении энергетической безопасности Европы за последние пять лет.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend представитель Европейской комиссии по случаю пятой годовщины начала коммерческой эксплуатации TAP.

"Он обеспечил новый стратегический маршрут для доставки азербайджанского газа на европейские рынки, существенно диверсифицировав энергоснабжение ЕС и снизив зависимость от традиционных маршрутов, подверженных политическим и экономическим рискам. Надёжность поставок природного газа по TAP повысила стабильность и конкурентоспособность энергетического рынка Европы, что имело решающее значение в периоды вызовов в сфере энергетики, особенно связанных с зависимостью от российских поставок", - отметил представитель Еврокомиссии.

По его словам, Европейский союз по прежнему привержен курсу на диверсификацию источников энергии и отказ от российских ископаемых видов топлива к 2027 году.

"Регламент "Дорожной карты REPowerEU", который в настоящее время обсуждается с со-законодателями, открывает дополнительные рыночные возможности для нероссийских поставщиков.

В этом контексте TAP, являясь неотъемлемой частью Южного газового коридора (ЮГК), представляет собой стратегический маршрут, направленный на диверсификацию путей и источников поставок природного газа в Европу. Используя производственный и экспортный потенциал Азербайджана, TAP способствует снижению зависимости ЕС от российского трубопроводного газа. Такая диверсификация снижает риски перебоев в поставках, усиливает конкуренцию в энергетическом секторе и способствует формированию более выгодных цен. В рамках Южного газового коридора TAP вносит вклад в создание более диверсифицированной, надёжной и безопасной системы газоснабжения для ЕС", - добавил представитель.

Далее, он отметил, что TAP способен обеспечить гибкость и энергетическую безопасность в период энергетического перехода.

"Газ является важным переходным топливом в энергетическом переходе Европы и усилиях по сокращению выбросов углерода. Роль TAP крайне значима - он обеспечивает стабильные поставки газа, поддерживает устойчивость энергосистемы и служит мостом на пути к более устойчивому энергетическому будущему. По мере продвижения к целям по декарбонизации такая инфраструктура, как TAP, может обеспечивать гибкость и безопасность в переходный период, дополняя интеграцию возобновляемых источников энергии", - сказал представитель Еврокомиссии.

Он подчеркнул, что в рамках усилий Европы по диверсификации поставок газа и снижению зависимости от России ЕС намерен увеличить поставки через Южный газовый коридор и сотрудничает в этом направлении с правительством Азербайджана и другими партнёрами ЮГК.

"Наше стратегическое энергетическое сотрудничество с Азербайджаном останется важнейшим элементом, способствующим достижению долгосрочных целей ЕС в области энергетической безопасности и декарбонизации.

Более того, приверженность Азербайджана сокращению выбросов метана и укреплению региональной взаимосвязанности электроэнергетического сектора подчёркивает его роль в общем стремлении к энергетическому переходу. Богатые возобновляемые ресурсы Азербайджана, особенно в Каспийском море, создают отличные возможности для сотрудничества с европейской индустрией чистой энергии. Мы убеждены, что это партнёрство позволит обеим сторонам активизировать усилия по переходу к более конкурентоспособным и экологичным энергетическим решениям, обеспечивая устойчивое энергетическое будущее", - добавил представитель Европейской комиссии.

О расширении TAP

Представитель Европейской комиссии заявил, что ЕС продолжает тесно взаимодействовать с заинтересованными сторонами с целью изучения потенциала увеличения пропускной способности TAP в условиях меняющегося энергетического ландшафта.

"С 2022 года общий спрос на газ в ЕС снизился благодаря мерам по энергосбережению и росту доли возобновляемых источников энергии. Однако нероссийский газ по-прежнему играет ключевую роль в удовлетворении спроса и обеспечении энергетической безопасности.

Поскольку действующие регламенты ЕС больше не позволяют использовать средства бюджета ЕС для инвестиций в международные проекты, связанные с ископаемым топливом, любое расширение транспортной инфраструктуры TAP должно быть коммерчески оправдано и основываться на рыночный спрос и ценовую конъюнктуру. В этом контексте регулярные рыночные тесты TAP играют центральную роль в оценке интереса и определении необходимости дополнительной мощности на прозрачной и недискриминационной основе", - отметил представитель Еврокомиссии.

Он добавил, что развитие TAP оказало положительное влияние на энергетическую сферу и экономическое развитие стран, расположенных вдоль маршрута газопровода, включая Грецию и Италию.

"Проект создал тысячи рабочих мест как на этапе строительства, так и в период эксплуатации, способствовал экономической активности в регионе и обеспечил более стабильные поставки газа. Благодаря интеграции в общеевропейскую энергетическую сеть эти страны укрепили свою энергетическую безопасность и стимулировали региональное сотрудничество, что повысило стабильность и экономическую взаимосвязанность в регионе", - заключил представитель Европейской комиссии.

Напомним, что 15 ноября 2020 года, спустя четыре с половиной года после начала строительства, 878-километровая газотранспортная система, проходящая по территории Греции, Албании, Адриатического моря и Италии, начала коммерческую эксплуатацию. 31 декабря 2020 года TAP осуществил транспортировку первых объёмов газа. По состоянию на август 2025 года через TAP в Европу было поставлено 50 миллиардов кубометров азербайджанского природного газа. Годовая пропускная способность TAP составляет 10 миллиардов кубометров, при этом предусмотрена возможность её увеличения до 20 миллиардов кубометров.

В январе 2024 года было одобрено увеличение поставок по TAP на дополнительные 1,2 миллиарда кубометров к 2026 году. В настоящее время ведётся работа по организации поставок газа в Албанию по TAP, которые планируется начать в 2026 году.