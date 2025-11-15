Назван простой способ снизить риск диабета вдвое

Преддиабет традиционно рассматривается как промежуточная стадия перед развитием диабета второго типа. Однако новое исследование показало: для многих людей этот процесс можно развернуть в обратную сторону. Ученые из Института IMPACT Университета Дикина в Австралии выяснили, что возврат уровня глюкозы в норму снижает риск заболевания более чем на 50%.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Diabetologia.

Преддиабет диагностирован у примерно двух миллионов австралийцев, и каждый десятый из них ежегодно переходит в диабет второго типа. Это нарушение не только ухудшает качество жизни, но и создает колоссальную экономическую нагрузку: по данным Diabetes Australia, страна тратит на лечение и осложнения диабета около 9,1 млрд долларов в год.

Ранее медицинские рекомендации главным образом сосредотачивались на замедлении перехода от преддиабета к диабету. Но, как показало новое исследование, опубликованное в журнале Diabetologia, стратегию следует пересмотреть. Команда Дикина проследила за состоянием около 8 тыс. человек из Австралии, США и стран Азии.

"Люди, которым удалось вернуть уровень глюкозы в нормальный диапазон, имели на 51% меньший риск развития диабета второго типа. Это значимая разница и четкий знак того, что обращение преддиабета возможно", - отметил автор работы Наджме Давудиан.

Особенно выраженный эффект наблюдался у тех, у кого показатели сердечно-метаболического здоровья оставались в норме - давление, холестерин, масса тела и объем талии. У некурящих и людей с нормальным индексом массы тела риск снижался до 80-85%. Напротив, участники, которые оставались в состоянии преддиабета, удваивали вероятность перехода в диабет, даже если другие параметры здоровья были относительно благополучными.

Ученые призывают пересмотреть подходы к лечению. Вместо того чтобы просто отслеживать динамику, медики должны активно работать над возвращением уровня сахара в норму и устранением сопутствующих факторов риска.

"Это серьезный сигнал. Пора перестать воспринимать преддиабет как медленное, но неизбежное движение к диабету, - подчеркнул Давудиан. - Нужно начать относиться к нему как к состоянию, которое можно обратить".

Исследователи призывают обновить клинические рекомендации, чтобы целью терапии становилось именно восстановление нормального уровня глюкозы в сочетании с улучшением общего метаболического здоровья.