Шведские учёные раскрыли тайну гибели мамонта Юки

Исследователи из Стокгольмского университета разработали новую методику анализа древних молекул РНК, которая помогла получить редкие данные о последних минутах жизни шерстистого мамонта, погибшего около 40 тыс. лет назад.

Как сообщает Day.Az, команда профессора Луве Далена смогла расшифровать остатки так называемых "генетических рабочих записей" - фрагментов РНК, которые отражают, какие гены были активны в момент смерти животного. Главная сложность в том, что РНК очень нестабильна и быстро разрушается в организме, чтобы не мешать синтезу белков. Поэтому команда Л. Далена разработала новую методику, которая позволяет извлекать информацию даже из сильно поврежденных РНК-молекул.

Образцы взяли из мышц задней конечности мамонтенка по имени Юка, погибшего примерно в семилетнем возрасте и найденного в вечной мерзлоте Сибири в 2010 году. Анализ показал, что в клетках присутствовали молекулы, связанные со стрессом, указывающие на то, что мамонт испытывал сильное напряжение незадолго до гибели. На теле Юки также были обнаружены царапины от когтей, что может свидетельствовать о нападении крупного хищника - например, пещерного льва или саблезубого тигра.

Ученые отмечают, что разработанная методика открывает возможность изучать вымершие виды и даже древние вирусы, основанные на РНК.

Кроме того, исследование принесло неожиданный результат - вопреки прежним предположениям, Юка оказался самцом, а не самкой.