В Баку простились с известным журналистом Эмином Ибрагимовым

В Баку прошла церемония прощания с известным азербайджанским журналистом, репортером телеканала Euronews Эмином Ибрагимовым, трагически погибшим в дорожно-транспортном происшествии в Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, прощальная церемония состоялась в мечети Тезе Пир, где многие коллеги, друзья, общественные деятели и жители столицы пришли отдать дань уважения журналисту. По словам очевидцев, на церемонии присутствовало большое количество людей.

Эмин Ибрагимов был одним из наиболее ярких представителей азербайджанской журналистики. Его репортажи, особенно подготовленные в дни Отечественной войны 2020 года, получили высокую оценку за профессионализм, честность и преданность делу.

Редакция выражает соболезнования семье и близким Эмина Ибрагимова.