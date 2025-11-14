Некоторые деструктивные круги пытаются воспрепятствовать реализации Зангезурского коридора

Как сообщалось, 14 ноября 2025 года в городе Ханкенди состоялось XXVII пленарное заседание Конференции органов специальных служб тюркских государств на тему "Роль органов специальных служб в обеспечении безопасности международных транспортных линий".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, начальник СГБ Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев подробно рассказал о роли спецслужб в обеспечении безопасной эксплуатации международных транспортных и коммуникационных линий, их защите от международного терроризма, транснациональной организованной преступности, контрабанды и других негативных явлений.

Он подчеркнул, что некоторые деструктивные круги всячески пытаются воспрепятствовать реализации Зангезурского коридора, являющегося важной составляющей Среднего коридора, простирающегося от Дальнего Востока до Европы, и этот фактор ставит обеспечение надежной безопасности в указанном направлении в число важных задач.