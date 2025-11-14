https://news.day.az/unusual/1795373.html

Красота южного полярного сияния - ФОТО

Подборка фотографий южного полярного сияния, наблюдавшегося в Австралии и Новой Зеландии во время сильных геомагнитных бурь 12 и 13 ноября. Как передает Day.Az, яркие и красочные световые явления привлекли внимание не только любителей астрономии, но и обычных жителей, запечатлевших редкое природное зрелище на своих камерах.