Красота южного полярного сияния

Подборка фотографий южного полярного сияния, наблюдавшегося в Австралии и Новой Зеландии во время сильных геомагнитных бурь 12 и 13 ноября.

Как передает Day.Az, яркие и красочные световые явления привлекли внимание не только любителей астрономии, но и обычных жителей, запечатлевших редкое природное зрелище на своих камерах.