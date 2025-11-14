Этим гражданам могут предоставить льготы на проезд в общественном транспорте

В последние дни обсуждения о том, кто должен пользоваться правом на бесплатный проезд в общественном транспорте, снова стали актуальными. По мнению экспертов, такой шаг мог бы стать существенной поддержкой для малообеспеченных и социально уязвимых групп населения, а также позитивно сказаться на общем социальном благополучии.

Как передает Day.Az, комментируя вопрос, депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу заявил "Bizim.media", что в Азербайджане в этой сфере уже сформирован определённый опыт, и льготные категории давно известны:

"Основная цель предоставления права на бесплатный проезд в общественном транспорте - защита социально уязвимых групп. Так было исторически. В нашей стране существует практика применения льгот, и достаточно ясно определено, кто входит в эти категории. Предоставление бесплатного проезда социально незащищённым гражданам, школьникам, студентам, пенсионерам, семьям шехидов и ветеранам - вполне целесообразно".

Депутат добавил, что введение подобных льгот должно осуществляться планово - с учётом не только социальных, но и экономических аспектов:

"Следует учитывать, что объём льгот должен определяться на основе предложений транспортных компаний, а также структур, отвечающих за обслуживание дорожной инфраструктуры. При этом есть социальные группы, для которых обеспечение права на бесплатный проезд является не только справедливым, но и необходимым".