Бакинский метрополитен начинает сотрудничество с одним из ведущих мировых операторов метро

Между ЗАО "Бакинский метрополитен", одной из компаний холдинга AZCON, и компанией "Metro İstanbul" подписано соглашение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, соглашение предусматривает оказание консультационных и экспертных услуг в области инжиниринга для проектов расширения метрополитена в рамках Государственной программы на 2025-2030 годы. Стоимость соглашения составляет 586 500 манатов.

В рамках соглашения компания "Metro İstanbul" окажет консультационные услуги по оценке инженерно-технологических решений, анализу эксплуатационных моделей, оценке воздействия на окружающую среду и социальную сферу, а также по анализу финансовых и коммерческих условий для международных финансовых организаций. Организация предоставит подробные заключения и рекомендации по этим направлениям.

Следует отметить, что в соответствии с требованиями международных финансовых организаций проектная документация должна быть оценена опытным независимым экспертом по эксплуатации. Учитывая, что мероприятия по расширению в рамках Государственной программы будут финансироваться Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Азиатским банком развития (АБР), такой подход имеет особое значение для подготовки проектов в соответствии с международными стандартами.

На протяжении нескольких лет Бакинский метрополитен изучает мировые системы метрополитенов, применяющие современные технологии, перенимает передовой опыт и расширяет сотрудничество с международными партнерами. В настоящее время Metro İstanbul обслуживает 236 станций на 18 линиях общей протяженностью 241 км. Инновационные решения, применяемые компанией, эффективность управления и масштаб системы делают эту организацию одним из ведущих операторов метрополитена в мире.

Расширение сотрудничества с "Metro İstanbul" соответствует стратегии развития Бакинского метрополитена и внесет значительный вклад в обеспечение высокого качества проектирования и строительства новых линий и станций метрополитена.