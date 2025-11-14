В Азербайджане откроются новые школы

В Азербайджане начинается строительство новых школьных зданий, и в ближайшее время ряд образовательных учреждений будет сдан в эксплуатацию.

Как передает Day.Az, об этом сообщили İqtisadiyyat.az в Министерстве науки и образования.

Согласно данным, в стране будут построены 2 дошкольных образовательных учреждения и 17 зданий средних школ, а также планируется установка 2 модульных школьных зданий.

По заказу министерства проектно-сметную документацию для строительства и монтажа этих образовательных объектов подготовит компания "Design Project". Для этого заключён контракт на 2,5 млн манатов.

Предусмотрено строительство следующих учебных заведений:

Детские ясли-сады:

  • Хызынский район, посёлок Гилязи - на 40 мест

  • Хызынский район, село Йени Яшма - на 40 мест

Модульные школы:

  • Гусарский район, село Гаратобы - на 90 ученических мест

  • Гусарский район, село Хезре - на 90 ученических мест

Средние школы:

  • Город Сумгайыт - лицей технических и естественных наук им. Низами Гянджеви на 1152 места

  • Сумгайыт, школа №27 - на 1416 мест

  • Хачмазский район, село Гаджалибей - на 360 мест

  • Габалинский район, село Дызыхлы - на 360 мест

  • Гусарский район, село Ясаб - на 264 места

  • Гусарский район, село Имамгулукенд - на 432 места

  • Агдамский район, посёлок Гузанлы, школа имени Хафиза Аскерова - на 720 мест

  • Масаллинский район, село Хырмандалы, школа имени Х.Мамедова - на 792 места

  • Хызынский район, село Ситалчай, школа имени Н.Аллахвердиева - на 180 мест

  • Город Гянджа, школа №42 - на 360 мест

  • Уджарский район, село Гараджаллы, школа №2 - на 432 места

  • Товузский район, село Хунанлар (Гирзан), школа имени Г.Джафарова - на 264 места

  • Сабирабадский район, село Йолчубейли - на 528 мест

  • Город Барда, школа №1 - на 528 мест

  • Агджабединский район, село Гаджибадалли - на 624 места

  • Город Гаджигабул, школа №6 имени В.Гулиева - на 432 места

  • Бейлаганский район, школа №4 имени Рамиза Аббасова - на 432 места