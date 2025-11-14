В Азербайджане откроются новые школы - СПИСОК
В Азербайджане начинается строительство новых школьных зданий, и в ближайшее время ряд образовательных учреждений будет сдан в эксплуатацию.
Как передает Day.Az, об этом сообщили İqtisadiyyat.az в Министерстве науки и образования.
Согласно данным, в стране будут построены 2 дошкольных образовательных учреждения и 17 зданий средних школ, а также планируется установка 2 модульных школьных зданий.
По заказу министерства проектно-сметную документацию для строительства и монтажа этих образовательных объектов подготовит компания "Design Project". Для этого заключён контракт на 2,5 млн манатов.
Предусмотрено строительство следующих учебных заведений:
Детские ясли-сады:
Хызынский район, посёлок Гилязи - на 40 мест
Хызынский район, село Йени Яшма - на 40 мест
Модульные школы:
Гусарский район, село Гаратобы - на 90 ученических мест
Гусарский район, село Хезре - на 90 ученических мест
Средние школы:
Город Сумгайыт - лицей технических и естественных наук им. Низами Гянджеви на 1152 места
Сумгайыт, школа №27 - на 1416 мест
Хачмазский район, село Гаджалибей - на 360 мест
Габалинский район, село Дызыхлы - на 360 мест
Гусарский район, село Ясаб - на 264 места
Гусарский район, село Имамгулукенд - на 432 места
Агдамский район, посёлок Гузанлы, школа имени Хафиза Аскерова - на 720 мест
Масаллинский район, село Хырмандалы, школа имени Х.Мамедова - на 792 места
Хызынский район, село Ситалчай, школа имени Н.Аллахвердиева - на 180 мест
Город Гянджа, школа №42 - на 360 мест
Уджарский район, село Гараджаллы, школа №2 - на 432 места
Товузский район, село Хунанлар (Гирзан), школа имени Г.Джафарова - на 264 места
Сабирабадский район, село Йолчубейли - на 528 мест
Город Барда, школа №1 - на 528 мест
Агджабединский район, село Гаджибадалли - на 624 места
Город Гаджигабул, школа №6 имени В.Гулиева - на 432 места
Бейлаганский район, школа №4 имени Рамиза Аббасова - на 432 места
