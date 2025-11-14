В Азербайджане откроются новые школы

В Азербайджане начинается строительство новых школьных зданий, и в ближайшее время ряд образовательных учреждений будет сдан в эксплуатацию.

Как передает Day.Az, об этом сообщили İqtisadiyyat.az в Министерстве науки и образования.

Согласно данным, в стране будут построены 2 дошкольных образовательных учреждения и 17 зданий средних школ, а также планируется установка 2 модульных школьных зданий.

По заказу министерства проектно-сметную документацию для строительства и монтажа этих образовательных объектов подготовит компания "Design Project". Для этого заключён контракт на 2,5 млн манатов.

Предусмотрено строительство следующих учебных заведений:

Детские ясли-сады:

Хызынский район, посёлок Гилязи - на 40 мест

Хызынский район, село Йени Яшма - на 40 мест

Модульные школы:

Гусарский район, село Гаратобы - на 90 ученических мест

Гусарский район, село Хезре - на 90 ученических мест

Средние школы: