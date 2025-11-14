Евразийская логистика без Азербайджана? Несостоятельный миф

Автор: Лейла Таривердиева

Согласно статистике, за первые десять месяцев 2025 года Азербайджанские железные дороги увеличили прием блок-поездов на 32 процента. Принято 317 блок-поездов, включая 119 транзитных. Перевезено 112 608 TEU (условная единица измерения, равная объему одного 20-футового контейнера), что примерно на 18 процентов превышает прошлогодний показатель.

Это хорошие новости, свидетельствующие о том, что Средний коридор действует безотказно, а его железнодорожный сегмент - коридор Баку-Тбилиси-Карс, которому предрекали банкротство, повышает свою востребованность.

Активизация ожидает и коридор Север-Юг. Российская сторона прилагает к этому все усилия. Согласно российским СМИ, правление ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) продлило на следующий год ранее введенные скидки на перевозку широкой номенклатуры грузов по Север-Юг, в том числе по его западной ветке, идущей через Азербайджан. Нас, конечно, более всего интересуют скидки для азербайджанского транзита. До 50 процентов будут скидки на перевозку ряда экспортных грузов через погранпереход Самур с дальнейшим следованием через азербайджано-иранский пограничный переход Астара. Скидки в 20,4 процента сохранятся на экспортно-импортные перевозки в рефконтейнерах на станцию Астара (Азербайджан) через погранпереход Самур (и в обратном направлении). На 50 процентов меньше будут платить перевозчики черных металлов, следующие через погранпереход Самур на границе с Азербайджаном и далее через погранпереход Беюк-Кясик-Гардабани на азербайджано-грузинской границе. В последнем случае, как видим, Север-Юг плавно переходит в Запад-Восток.

Скидки являются стимулирующей мерой для роста интереса к данному маршруту. Аналогичные меры введены российской стороной и для восточного маршрута МТК Север-Юг, следующего из России в Иран через Казахстан и Туркменистан.

Дополнительные скидки для перевозок по западному маршруту коридора российская сторона ввела в июне текущего года. Под дополнительные скидки подпали перевозки каменного угля, минеральных и химических удобрений, черных металлов. Российские СМИ напомнили, что в 2024 году Россия и Азербайджан договорились о привлечении дополнительных грузов на азербайджанскую железнодорожную сеть, чтобы на момент завершения Ираном дороги Решт-Астара была сформирована достаточная грузовая база.

Азербайджан заинтересован в развитии международного транспортного коридора Север-Юг так же, как он заинтересован в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор) м коммуникаций через Зангезур. Чем больше транспортно-логистических маршрутов, тем больше возможностей. Официальный Баку не раз подчеркивал, что коридоры не являются конкурентами, а дополняют друг друга.

В недавнем интервью каналу "Аль-Арабия" Президент Ильхам Алиев заявил, что Зангезурский коридор будет не только транспортным коридором Восток-Запад, но и транспортным коридором Север-Юг. "Вместо одного маршрута Север-Юг из России в Иран через Азербайджан у нас будет еще один - из России в Азербайджан, Армению, Нахчыван и далее - в Иран. Так что, думаю, это будет выигрышная ситуация для всего региона, и здесь не будет проигравших", - сказал глава государства.

Выступая 1 сентября на встрече в формате ШОС+ в китайском Тяньцзыне, Президент отметил, что коридоры Восток-Запад и Север-Юг открыли новые экономические и транспортные перспективы. "Уверен, что Зангезурский коридор в ближайшее время станет еще одним важным сегментом Среднего коридора, а также коридора Север-Юг, который укрепит мир, многостороннее партнерство и принесет пользу всем близким и дальним соседям Азербайджана к востоку, западу, северу и югу от наших границ".

Когда открылась железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, из Баку последовало официальное заявление о том, что БТК и Север-Юг не конкурируют друг с другом, а являются взаимодополняющими проектами.

В России тоже не хотят говорить о конкуренции между коридорами. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу, на днях, отвечая на вопросы журналистов, заявил: Зангезурский коридор и Север-Юг не будут составлять друг другу конкуренцию. Оба маршрута, считает он, имеют стратегическое значение и дополняют друг друга. "Считаю, что и та, и та дорога не просто имеют право на существование, они нужны для того, чтобы Азербайджан соединился со своими районами, появились транспортные коридоры для торговли между странами", - сказал Шойгу, добавив, что любая дорога - это всегда хорошо.

Азербайджан никогда не позиционировал свои проекты как конкурирующие с кем бы то ни было. Ни БТК, ни Южный газовый коридор, ни другие проекты, инициированные Баку, реализуются не для конкуренции с соседями и перетягивания логистического одеяла на себя. Наоборот, Азербайджан сам всегда приветствует расширение логистических возможностей на евразийском пространстве.

На днях было открыто движение по восточной ветке коридора Север-Юг, в которой задействованы братские Азербайджану Казахстан и Туркменистан. Состав с 62 контейнерами вышел из Москвы и через эти страны проследовал в Иран. Из иранского сухого порта Априн грузы будут отправляться в Китай или же в Бендер-Аббас, а оттуда в Индию.

Некоторые российские СМИ подали эту новость в несколько странном ракурсе, выставив как демонстрацию "прощания" с западным маршрутом Север-Юг. Мол, МТК будет обходить Азербайджан, потому что он, дескать, плохо себя вел и больше не нужен России для перевозок в Иран. Авторы этих опусов явно не в курсе реального положения дел и не имеют представления, что на самом деле происходит на этом направлении. Такой непрофессиональный подход со стороны вроде бы серьезных изданий, честно говоря, удивил. Процесс идет, и о его остановке пока что никто не заявлял.

В настоящее время продолжаются работы по завершению западного маршрута, а именно - строительства недостающего участка железной дороги на территории Ирана, который обеспечит бесшовный железнодорожный транзит из РФ до Персидского залива и Индии. Занимается проектом российская сторона, о чем должны были бы знать журналисты вышеуказанных изданий. Иран передал российской компании участок земли, где будет вестись строительство. До марта будущего года иранская сторона планирует завершить выкуп земель по маршруту коридора у населения, после чего начнутся работы.

После состоявшейся в Баку в середине октября встречи представителей органов власти Азербайджана, России и Ирана, российские СМИ сообщили, что иранская сторона изменила маршрут проектируемой линии Решт-Астара. Изменения произошли в ходе мероприятий по землеотводу, и это стандартная практика для подобных проектов, сказал журналистам представитель Минтранса Николай Шестаков. По его словам, изменения не повлияют на стоимость проекта. Могут лишь меняться отдельные технические решения, связанные с переносом искусственных сооружений - мостов, эстакад, путепроводов и других объектов.

Отметим, что Иран освободил проект от налогов и сборов. Общая стоимость проекта - 1,3 млрд. евро, и почти 82 процента этой суммы согласно соглашению между Москвой и Тегераном, предоставит в виде государственного кредита российская сторона.

У западного маршрута МТК Север-Юг есть одно очень важное преимущество - география и железнодорожная инфраструктура Азербайджана позволяют комбинировать перевозки с выходом их на маршрут Запад-Восток. Именно этот маршрут уже использует российская сторона для перевозки грузов по железной дороге в Турцию и Армению. У восточного маршрута подобного преимущества нет.

Дорог много не бывает. Об этом говорят логистики и политики. Грузоперевозки на пространстве Евразии настолько масштабны, что хватит на всех.