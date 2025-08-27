Президент Ильхам Алиев: Зангезурский коридор будет не только транспортным коридором Восток-Запад, но и транспортным коридором Север-Юг

Зангезурский коридор будет не только транспортным коридором Восток-Запад, но и транспортным коридором Север-Юг.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью каналу "Аль-Арабия".

"Вместо одного маршрута Север-Юг из России в Иран через Азербайджан у нас будет еще один - из России в Азербайджан, Армению, Нахчыван и далее - в Иран. Так что, думаю, это будет выигрышная ситуация для всего региона, и здесь не будет проигравших", - подчеркнул глава государства.