"Север-Юг": Азербайджан усиливает позиции в формировании коридора

Автор: Ибрагим Алиев

В октябре 2025 года в Баку состоялась трёхсторонняя встреча при участии заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева, заместителя премьер-министра России Алексея Оверчука и министра дорог и градостроительства Ирана Фарзане Садех. Переговоры были посвящены вопросам, связанным с развитием международного транспортного коридора "Север-Юг", а также энергетике и таможенному администрированию. По итогам обсуждений был принят коммюнике, отражающий согласованную позицию сторон по укреплению национальной инфраструктуры и расширению транзитных возможностей.

Участники встречи подчеркнули значимость развития транспортных связей между странами и договорились ускорить проекты, связанные с расширением и модернизацией коммуникаций. Такой подход предполагает не только повышение скорости транспортировки товаров, но и улучшение условий взаимодействия между таможенными, пограничными и транспортными структурами. В этой связи было принято решение создать рабочую группу, которой поручено в течение трёх месяцев подготовить план действий по увеличению перевозок до 15 миллионов тонн.

Дополнительно стороны согласовали формирование специальной рабочей группы по автомобильному транспорту. В её состав войдут представители ведомств трёх стран, что позволит согласовывать технические параметры и упрощать прохождение грузов через национальные границы. Параллельно стороны намерены продолжить консультации по поводу возможного соединения электрических сетей, что позволило бы укрепить энергетическую устойчивость региона и создать дополнительные механизмы экономического взаимодействия.

Параллельно в регионе продолжается работа и по другим направлениям, включая обсуждения Зангезурского коридора. Этот маршрут, как и проект Восток-Запад, рассматривается в качестве элемента новой транспортной конфигурации Южного Кавказа. В совокупности такие инициативы усиливают значение азербайджанской территории как перекрёстка ключевых транзитных линий, что создаёт дополнительный контекст для формирования коридора "Север-Юг" и делает Баку центром принятия решений по будущим потокам.

На фоне всего вышеперечисленного, Азербайджан рассматривает собственные возможности в контексте расширяющегося коридора. Географическое положение страны формирует естественную точку соединения маршрутов от Персидского залива к Каспию и далее к России и Европе. Важную роль играет участок Решт-Астара на территории Ирана. Завершение этого направления создаст непрерывный путь, обеспечивая прохождение грузов по единой транспортной логике. В Азербайджане продолжается модернизация железнодорожной инфраструктуры и развитие Бакинского порта. В совокупности это формирует базу для будущего роста транзита.

Усиление инфраструктурных связей показывает, что "Север-Юг" имеет потенциал для того, чтобы изменить геоэкономическую структуру региона. В транспортную систему вовлекаются дополнительные ресурсы, создаются новые центры обработки грузов. Приоритетное внимание уделяется тому, чтобы уменьшить время прохождения товаров и улучшить качество логистических сервисов. Усиленное взаимодействие между государственными институтами позволяет постепенно согласовывать тарифную политику и устранять технические препятствия.

На этом фоне поведение Индии стало проблемным фактором. Её интерес к коридору объясняется стремлением сократить логистические цепочки при поставках в Европу и Россию. Маршрут через Иран и Азербайджан значительно уменьшает транспортные издержки и делает торговлю более гибкой. Индийские компании рассматривают этот путь как вариант, позволяющий уйти от зависимости от маршрутов через Суэцкий канал. Экономическая логика, на первый взгляд, выглядит убедительно.

Однако дипломатическая составляющая осложняет взгляд Дели на взаимодействие. Поставки вооружения Армении и публичные демонстрации поддержки Еревана стали фактором, который вызывает беспокойство в Баку. При этом курс правительства Нарендры Моди, воспринимаемый частью мусульманского мира как дискриминационный, добавил напряжённости. В такой ситуации долгосрочное сотрудничество требует повышенной внимательности.

На этом фоне у Азербайджана появились очень хорошие возможности оставить Индию за пределами коридора. Формирование ключевых соглашений происходит между государствами, которые проявляют последовательность и интерес к стабильной кооперации. Азербайджан закрепляет механизмы, которые позволяют определять степень вовлеченности участников проекта. Индия выбрала линию поддержки Армении и тем самым поставила собственные интересы под вопрос. В результате она оказалась в положении, где её влияние на развитие транспортной архитектуры постепенно уменьшилось. Доступ к процессу принятия решений по коридору перестал быть для неё очевидным.

Такой расклад создаёт контраст с отношениями Азербайджана и Пакистана. Формат Азербайджан-Турция-Пакистан укрепился не только в политическом и оборонном направлениях, но и начал влиять на экономическую и логистическую сферу. Координация шагов внутри этого формата укрепляет позиции Баку на Южном Кавказе и способствует расширению пространства для манёвра. Пакистан рассматривает сотрудничество как инструмент увеличения регионального присутствия.

Интересно и то, что Пакистан начал обсуждать возможность налаживания отношений с Арменией. Подобная динамика демонстрирует, что региональные процессы перестраиваются и старые модели блоков утрачивают прежнюю жёсткость. В условиях этой перестройки именно Индия оказалась вне основной логистической связки, где баланс интересов меняется. В то время как Индия постепенно отходит на периферию, Пакистан получает возможность взаимодействовать с обоими направлениями, сохраняя при этом тесные отношения с Баку.

Продвижение коридора требует постоянной работы с инфраструктурой. В Азербайджане усиливается взаимодействие между железнодорожными операторами, терминалами и регулирующими структурами. Современные мощности позволяют обрабатывать всё большие объёмы грузов, а дальнейшие инвестиции могут создать условия для увеличения товарооборота. Электронные системы управления, обновление подвижного состава и развитие складских комплексов постепенно создают сетевое основание для нового этапа роста.

Согласование тарифов остаётся важной частью общей картины. Чем быстрее станет система расчётов, тем выше будет привлекательность маршрута для международных перевозчиков. Координация тарифных решений между странами создаст условия для повышения устойчивости маршрута и увеличения количества участников.

В регионе повышается интерес к созданию новых экономических связей. Российские компании рассматривают коридор как инструмент для достижения рынков Юга, а Иран - как доступ к Северу. В этой системе Азербайджан занимает место фактора, который соединяет разные направления. Он получает возможность влиять на состав участников и определять правила взаимодействия.

Будущее коридора во многом зависит от своевременного завершения инфраструктурных проектов. Когда участок Решт-Астара начнёт работать по назначению, произойдёт формирование непрерывного маршрута, соединяющего южные порты с российскими и далее - с европейскими рынками. Это позволит перераспределять грузопотоки, открывать новые направления и укреплять взаимодействие между национальными транспортными системами. В перспективе обсуждается соединение с турецкими линиями через Нахчыван, что создаёт дополнительный уровень региональной интеграции.

Коридор "Север-Юг" постепенно формирует новую структуру экономических отношений. Азербайджан использует собственное положение и дипломатический ресурс, чтобы закрепить свою роль в создании маршрута. В его распоряжении - возможность определять степень вовлечения государств, чья политика вызывает сомнения. И это обстоятельство становится центральным элементом стратегического расчёта, позволяя Баку направлять развитие маршрута с позиции уверенного участника.