Иран наверстывает потерянное время: в ожидании Аразского коридора

Автор: Лейла Таривердиева

К концу текущего года будет готов мост Агбенд-Калале через реку Араз. До праздника Новруз завершится строительство всей пограничной и таможенной инфраструктуры на этом участке азербайджано-иранской границы. Это значит, что на весенние дни у нас появится альтернатива авиаперелетам в Нахчыванскую Автономную Республику. Мы сможем ездить в гости к родным и друзьям в Нахчыван по новой автомобильной дороге. В будущем западные регионы Азербайджана и НАР свяжет и железная дорога, которая строится по тому же маршруту.

Сейчас достраивает свою часть моста иранская сторона. Азербайджан же давно завершил работы. Автомобильный мост от Агбенда до Калале имеет длину 374 метра и ширину 27,6 метров. Он включает четыре полосы движения, две полосы безопасности и разделительные полосы, а также пешеходные дорожки шириной около 3 метров с каждой стороны. Иран также работает над расширением дороги от моста Агбенд-Калале до города Джульфа. На этом участке в связи со сложностью рельефа будет построено несколько мостов и тоннелей. Эти работы, по словам министра дорог и городского развития ИРИ Фарзане Садег, планируется завершить в течение ближайших одного-двух лет.

Вице-премьер Шахин Мустафаев на недавней встрече делегаций Азербайджана, Ирана и России назвал Аразский коридор уникальным инфраструктурным проектом. Вице-премьер отметил, что новый маршрут станет ответвлением коридоров Север-Юг, Запад-Восток и Среднего коридора.

Те договоренности, которые уже достигнуты между Азербайджаном и Ираном в плане развития международных коридоров, являются основополагающими. Эти проекты связывают не только стороны света, но, в первую очередь, две наши страны. Идут работы по развитию МТК Север-Юг, продолжается строительство Астаринского грузового терминала и нового автомобильно-пешеходного моста через реку Астарачай. Мост и дорога Агбенд-Калале имеют особое значение для Азербайджана, как и для Ирана. Иран получит от открытия этих коммуникаций огромную выгоду. Стать частью коридора Восток-Запад было давней мечтой иранской стороны, и теперь она сможет ее исполнить. Открытие этой дороги позволит Ирану выйти в большой мир после сдачи в эксплуатацию автодорог Агбенд-Джебраил-Агдам-Евлах-Грузия и Агбенд-Лачин-Кяльбаджар-Гянджа-Грузия.

А началось все 11 марта 2022 года, когда в Баку был подписан исторический документ, круто изменивший повестку обсуждений вокруг судьбы региональных коммуникаций. Правительство двух стран поставили подписи под Меморандумом о взаимопонимании по созданию новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской АР через территорию Ирана. Подписанный меморандум можно смело назвать очередной геостратегической победой Азербайджана, результатом выверенной политики Президента Ильхама Алиева и его широкого взгляда на будущее страны и региона.

Такое решение стало большой неожиданностью для всех. Мало кто мог предполагать, что Азербайджан так виртуозно решит проблему связи с Нахчыванской автономией после того, как Армения фактически отказала ему в дороге через Зангезур. Азербайджану была нужна дорога в НАР, и ждать, пока в Ереване образумятся, он не мог. Поэтому в ходе 15-го заседания Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах между правительствами Азербайджана и Ирана была заключена историческая договоренность. Документ предусматривает строительство на территории Ирана примерно в 5 км южнее армяно-иранской границы железнодорожной магистрали, многополосного автомобильного шоссе, линий электропередачи, цифровой связи и др. В каком-то смысле Аразский коридор является зеркальным повторением "Маршрута Трампа", как стал называться Зангезурский коридор после встречи в Вашингтоне 8 августа. Но дорога через Иран не является альтернативой дороге через Армению. У каждого из проектов свои особенности и свои задачи.

Отметим, что хотя соглашение по Аразскому коридору было достигнуто три года назад, только после вступления в должность нового президента ИРИ Масуда Пезешкиана процесс начал двигаться вперед. До этого реализация проекта под различными предлогами затягивалась. В январе этого года замминистра безопасности и правопорядка Ирана Али Акбар Пурджамшидиан на встрече с чиновниками заявил, что ни одна организация не имеет права мешать реализации Аразского коридора. "Любая ошибка в реализации этого ключевого проекта может привести к серьезным последствиям", - заявил он. Замминистра, согласно "Тасним", сообщил о приоритетном ускорении строительства моста Агбенд-Калале, пограничного терминала "Калале" и реализации Аразского коридора.

Представители руководства провинции Восточный Азербайджан заявляли ранее журналистам, что игнорирование чиновниками Аразского коридора в последние годы стало проблемой. Было подчеркнуто, что небрежное отношение к этому важному проекту может привести к изоляции Ирана, учитывая стратегическое соседство с Азербайджаном, Турцией и Арменией. Что интересно - были открыто высказаны разумные опасения по поводу того, что если Зангезурский коридор (ныне TPIPP) будет построен раньше, Иран рискует остаться за пределами региональных транспортных маршрутов, так как соседние страны смогут использовать альтернативные коридоры, в том числе через армянскую территорию, что уменьшит необходимость транзита через Иран.

После избрания президентом Масуда Пезешкиана, в Иране заговорили об уникальных возможностях коридора в условиях усиливающейся конкуренции за транспортные маршруты. Иранские СМИ подчеркивали, что Аразский коридор станет частью Транскаспийского международного транспортного коридора, соединяющего Россию, Китай, Центральную Азию, Кавказ, Иран и Турцию с Восточной Европой и Англией. Введение в эксплуатацию транзитного Аразского коридора и пограничного терминала "Калале" откроет новые перспективы для роста экспорта и укрепления экономической активности в регионе. Кроме того, скорейшее строительство 60-километровой железной дороги параллельно иранскому участку автомобильного Аразского коридора, уверены иранские чиновники, позволит завершить железнодорожный Север-Юг и без достройки проблемной дороги Решт-Астара. Железные дороги Ирана смогут интегрироваться в железнодорожные сети постсоветского пространства, что принесет стране большие выгоды.

Все те выводы, к которым сегодня пришла иранская сторона, были сделаны в Азербайджане уже давно. Баку неоднократно указывал соседям на выгоды, которые получает Иран от претворения в жизнь инициатив Азербайджана. Азербайджанская сторона не преследует никаких темных целей и не строит коварных планов против соседей, а предлагает взаимовыгодное сотрудничество.

Как часть автомобильного сегмента международного транспортного коридора Север-Юг, мост Агбенд-Калале незаменим. Для железнодорожного же сегмента критически важна дорога Решт-Астара. Хотя иранские чиновники и думают, что можно будет обойтись без нее. В рамках трехсторонней встречи в Баку делегации Азербайджана, Ирана и Россия побывали на иранской стороне границы, чтобы посмотреть, как идут дела на участке Астара-Решт.

Договорная база между сторонами имеется. В декабре прошлого года между Азербайджаном и Россией было подписано Соглашение о сотрудничестве в развитии транзитных грузоперевозок по МТК. В сентябре 2022 года Азербайджаном, Россией и Ираном была подписана Бакинская декларация о развитии международного транспортного коридора Север-Юг. 13 октября 2025 года представители правительств трех стран приняли Коммюнике, предусматривающее создание рабочей группы для подготовки Плана действий в связи с необходимостью увеличения объемов перевозок до 15 миллионов тонн и обеспечения непрерывного роста грузопотоков.

Дорог много не бывает. Дороги не бывают лишними. Они соединяют людей и страны, образуя своеобразную "лимфатическую сеть" планеты. Кто строит дороги, тот работает на будущее. Азербайджан предлагает соседям строить его вместе.