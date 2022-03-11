Между Азербайджаном и Ираном подписан исторический документ по созданию новых коммуникаций

В рамках состоявшегося сегодня в Баку 15-го заседания Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах между правительствами Азербайджана и Ирана был подписан Меморандум о взаимопонимании о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской АР через территорию Ирана.

Как сообщает Trend, с азербайджанской стороны меморандум подписал заместитель премьер-министра, сопредседатель комиссии Шахин Мустафаев, а с иранской стороны - министр дорог и градостроительства Ирана, сопредседатель комиссии Рустам Гасеми.