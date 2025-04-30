Автор: Лейла Таривердиева

Президент Ирана Масуд Пезешкиан совершил визит в Азербайджан. Визит продлился только один день, так как из-за трагедии в порту Бендер-Аббас его пришлось сократить. Однако день 26 апреля прошел насыщенным событиями. За один день сторонам удалось обсудить все актуальные вопросы повестки, провести бизнес-форум и подписать важные документы. Визит прошел в очень хорошей атмосфере, и, судя по заявлениям Президента Ирана, он намерен завершить программу нынешнего визита в следующий раз. "В ближайшем будущем я снова стану гостем моего брата. Здесь я не чувствую себя чужим, - сказал иранский лидер. - Когда я в Азербайджане, я чувствую себя как в Тебризе или Ардебиле. У нас много общих моментов, и мы гордимся этим".

Многие обратили внимание на то, что Масуд Пезешкиан не старался вуалировал свое азербайджанское происхождение, был настроен очень тепло и даже прочитал стихотворение Шахрияра. Этот момент импонировал и журналистам, и общественности страны. А Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у него нет никаких сомнений по поводу того, что этот визит сыграет очень важную роль в развитии двусторонних отношений.

"Я даже не сомневаюсь, что этот визит сыграет очень важную роль в развитии наших отношений. Мы с нетерпением ждали Президента Пезешкиана. Нам очень жаль, что трагедия, произошедшая в Иране несколько дней назад, повлекла за собой человеческие жертвы. Мы еще раз выражаем соболезнования братскому народу Ирана. Да упокоит Аллах души погибших, ниспошлет исцеление раненым. Несмотря на эту трагедию, Президент Пезешкиан совершает визит в Азербайджан. Мы это очень высоко ценим, и пусть Аллах защитит наши народы от этих бед, пусть в нашем регионе всегда будут мир, спокойствие, и обе страны будут прилагать усилия в этом направлении", - сказал глава государства.

Несмотря на определенные проблемы между Баку и Тегераном в прошлом,, визит президента ИРИ это хороший знак и позитивный шаг к достижению взаимопонимания между близкими и давними соседями. Те проблемы, которые имеют место, после этого визита вряд ли куда-то денутся, но иранская сторона, думается, отдаст предпочтение экономической и политической выгоде от сближения с Азербайджаном, а отношения Баку с другими странами останутся внутренним делом азербайджанкой стороны, и наоборот. Тегерану должно быть достаточно заверений, что эти отношения ни в коем случае не направлены против кого-то из соседей. И тем более, против Ирана, с которым азербайджанцев связывают не только исторические, но и родственные связи.

После неприятного для обеих сторон периода конфронтации, сегодня два соседа стоят на пороге нового этапа в отношениях. Как сказал накануне визита Президент ИРИ: "Азербайджанская Республика и Иран являются частями одного тела, народы по обе стороны границы разделяют обширные взаимные интересы, уходящие корнями в тысячелетние узы глубокой дружбы и общих ценностей".

По оценкам экспертов, сегодня азербайджано-иранские отношения демонстрируют позитивную динамику в различных сферах. Большие перспективы у взаимодействия в таких сферах, как торговля, инвестиции, транспорт, нефтегазовый сектор, энергетика, сельское хозяйство и др.

Двусторонние отношения очень обширны и многосторонни. Одним из важнейших пунктов повестки является международный транспортный коридор Север-Юг. Этот проект, уверен Президент Ильхам Алиев, принесет большую пользу и выгоду всем участвующим в нем странам. Азербайджан уже реализовал на своей территории все необходимые инфраструктурные задачи для функционирования МТК и сейчас занимается расширением возможностей инфраструктуры с учетом растущего объема грузов. В первую очередь расширяется пропускная способность северного участка железной дороги у границ с Россией. Азербайджан также строит грузовой терминал на территории Ирана. Объект принадлежит нашей стране и управляется Азербайджанскими железными дорогами. Работы должны завершиться в текущем году. Внимание уделяется и развитию автомобильного сегмента маршрута Север-Юг.

На проведенном в Баку бизнес-форуме Президент Масуд Пезешкиан отметил, что в настоящее время в вопросе прохождения коридоров и автомобильных дорог, коридоров Север-Юг, а

также Восток-Запад Азербайджан и Иран, в подлинном смысле слова, являются перекрестком, через который могут пролегать транспортные маршруты. Две наши страны это пространство для торговли, обмена научными знаниями, опытом, технологиями.

Как сказал в ходе бизнес-форума Президент Ильхам Алиев, Север-Юг должен стать не просто транспортным коридором, он должен способствовать открытию вдоль дороги нового бизнеса, новых промышленных предприятий, как на территории Азербайджана, так и Ирана. "Возможностей для этого достаточно, потому что обе страны обладают огромным экономическим потенциалом, и предпринимательский класс в обеих странах достаточно активен", - подчеркнул азербайджанский лидер.

Еще одним дополнением к этому перекрестку станет Аразский коридор. Вокруг этого проекта, заметил Президент Азербайджана, ходят различные слухи и домыслы, однако они безосновательны. А на самом деле Аразский коридор это просто еще один транспортный маршрут, коммуникации, которые соединят восточные регионы Азербайджана с Нахчываном через Иран. Этот коридор может сыграть и очень важную транзитную роль. По словам Президента, это проект не только для данного региона. "Мы считаем, что он должен стать ответвлением транспортного коридора, пролегающего из Азии в Европу. Должен появиться новый транспортный коридор, пролегающий до Средиземного моря, с одной стороны, и Персидского залива - с другой, и от этого выиграют многие страны. Конечно, основная роль в реализации этого проекта по-прежнему принадлежит нашим странам, и работа, проводимая Азербайджаном в этом направлении, можно сказать, завершена", - сказал глава государства.

Те договоренности, которые уже достигнуты между странами в плане развития международных коридоров, являются основополагающими. Эти проекты связывают не только стороны света, но, в первую очередь, две наши страны. Идут работы по развитию МТК Север-Юг, продолжается строительство Астаринского грузового терминала и нового автомобильно-пешеходного моста через реку Астарачай. Иран также заинтересован в развитии проходящего через Азербайджан транспортно-логистического коридора Восток-Запад. Особое значение в этом свете придается железной дороге и автомагистрали Агденд-Келале, которые станут частью линии коммуникаций, связывающих западные регионы Азербайджана с Нахчыванской Автономной республикой. Частью этого проекта является строительство автомобильных мостов Сияхруд-Ордубад и создание соответствующей погранично-таможенной инфраструктуры. В Иране ожидают, что завершение приграничных коммуникаций и инфраструктуры откроет перед страной большие возможности, который увеличатся в разы после ввода в будущем в эксплуатацию автодорог Агбенд-Джебраил-Агдам-Евлах-Грузия и Агбенд-Лачин-Кяльбаджар-Гянджа-Грузия. Эти магистрали будут для ИРИ самым удобным и выгодным маршрутом выхода к Черному морю.

Успешно идет сотрудничество и в сфере энергетики. Напомним о таких проектах, как гидроузлы "Худаферин" и "Гыз галасы", Аразская, Ордубадская и Маразадская гидроэлектростанции. Следует отметить, что соглашения по гидроузлам на реке Араз были заключены в период армянской оккупации приграничных районов с Ираном, и иранская сторона старалась их соблюдать, несмотря на то ,что территории были неподконтрольны Баку.

Энергетическое сотрудничество охватывает также энергоперетоки. Электролинии двух стран соединены и имеют пропускную способность 860 МВт в 5 точках, что играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности и устойчивого сотрудничества. Энергетической безопасности региона послужит также линия электропередач которая будет построена вдоль Аразского коридора. В перспективе - проекты по обмену энергией между двумя странами как на двусторонней, так и на многосторонней основе, в сотрудничестве с соседними странами.

Помимо экономической повестки, в ходе визита иранского лидера в Азербайджан обсуждались и вопросы гуманитарного и культурного содержания. Президент Ильхам Алиев сообщил в заявлении для прессы, что стороны дали конкретные указания по укреплению традиционных дружественных связей в гуманитарной и культурной сферах. Так, решено в ближайшем будущем провести в обеих странах дни культуры друг друга, которые не проводились уже восемь лет. "У наших народов общая история и общая культура. Мы веками жили в едином пространстве, в рамках одного государства. То есть весьма обширны и родственные связи. Сегодня мы, как два независимых государства, играем важную роль в нашем регионе. Обе стороны придерживаются мнения и политики, что региональные вопросы должны решаться странами региона", - подчеркнул Ильхам Алиев.

О разнообразии обсуждаемых вопросов говорят и подписанные в Баку документы. Входе визита были подписаны: Программа политических консультаций между МИДами на 2025-2027 годы; Меморандум о взаимопонимании по всестороннему сотрудничеству в области транспорта на 2025-2026 годы; Меморандум о взаимопонимании по подготовке моряков, выдаче им дипломов и взаимном признании сертификатов о несении вахты; Программа культурного обмена на 2025-2028 годы; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области СМИ.

Важно, что Масуд Пезешкиан в Баку четко обозначил позицию своей страны по территориальной целостности Азербайджана. "Мы твердо убеждены, что права азербайджанского народа должны уважаться, и Карабах должен принадлежать Азербайджану. Карабах - неотъемлемая часть территории Азербайджана, и мы это уважаем", - заявил иранский президент.

Визит показал, что азербайджано-иранские отношения вышли из кризиса. По мнению Пезешкиана, в нашем регионе можно установить такие отношения, "которые будут превосходить связи между европейскими странами".

Для того, чтобы осуществить эту идею, у стран региона есть все возможности.