США ввели санкции против Кубы

Государственный департамент (Госдеп) США ввел санкции против высших государственных лиц Кубы и кубинских предприятий за их роль в якобы жестоком обращении с гражданами страны.

Как передает Day.Az, об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

"Спустя четыре года после жестокого подавления протестующих кубинским режимом, Госдеп США ограничивает выдачу виз подставным лицам кубинского режима Мигеля Диас-Канель Бермудеса, Лопеса Миера, Альвареса Касаса и их приспешников за их роль в жестокости кубинского режима по отношению к кубинскому народу", - написал он в соцсети X.

Рубио отметил, что Госдеп США будет предотвращать финансирование репрессий жителей Кубы американскими долларами.