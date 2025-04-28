Мы можем создать регион мира, безопасности и процветания.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ирана Масуд Пезешкиан на состоявшемся в Баку азербайджано-иранском бизнес-форуме.

Заявив о готовность к сотрудничеству с Президентом Ильхамом Алиевым во всех сферах, Президент Масуд Пезешкиан отметил: "Иран и Азербайджан могут стать перекрестком, соединяющим Восток и Запад, Север и Юг. У нас такое географическое положение, что мы можем создать эту коммуникацию".