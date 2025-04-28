https://news.day.az/economy/1748542.html Иран и Азербайджан могут стать перекрестком, соединяющим Восток и Запад, Север и Юг - Президент Пезешкиан Мы можем создать регион мира, безопасности и процветания. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ирана Масуд Пезешкиан на состоявшемся в Баку азербайджано-иранском бизнес-форуме.
Иран и Азербайджан могут стать перекрестком, соединяющим Восток и Запад, Север и Юг - Президент Пезешкиан
Мы можем создать регион мира, безопасности и процветания.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ирана Масуд Пезешкиан на состоявшемся в Баку азербайджано-иранском бизнес-форуме.
Заявив о готовность к сотрудничеству с Президентом Ильхамом Алиевым во всех сферах, Президент Масуд Пезешкиан отметил: "Иран и Азербайджан могут стать перекрестком, соединяющим Восток и Запад, Север и Юг. У нас такое географическое положение, что мы можем создать эту коммуникацию".
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