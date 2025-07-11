Расширен перечень единых индексов, установленных для госорганов Азербайджана

Расширен Перечень единых индексов, установленных для государственных органов Азербайджанской Республики, юридических лиц, находящихся в государственной собственности и контрольный пакет акций которых принадлежит государству, юридических лиц публичного права и комиссий, созданных от имени государства.

Как передает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, в этот список добавлена Служба протокола Президента Азербайджанской Республики.