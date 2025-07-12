ANCA проиграл бой за Варданяна

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Американское армянство отложило пока стрельбу по Азербайджану и решило вплотную заняться Ереваном. Сегодня диаспорой забыт даже Рубен Варданян. Бедняжка лез из кожи, голодал, потратил миллионы на свою пиар-кампанию, а тут на сцене появился конкурент в лице Самвела Карапетяна, и Рубик лишился любви публики. Сегодня гимны звучат уже не в его честь.

Племянник Карапетяна Нарек написал в соцсетях трогательный пост в адрес Армянского национального комитета Америки. ANCA вступился за российского миллиардера, который заменил Рубика на посту "самого щедрого благотворителя". Мол, Сяму "бьют не за грехи, а за добродетели".

Племянник миллиардера рассыпается в ответных комплиментах диаспоре, не задаваясь вопросом, почему той так и не удалось освободить "экс-госсекретаря арцаха". Столь, как утверждается, всесильная и влиятельная банда лезла из кожи с нулевым результатом. На эти попытки семейством Варданянов были потрачены огромные средства, но ничего не вышло. А карапетяновское семейство особо тратиться не торопится - ждут, видимо, что на Пашиняна надавят и тот перепугается. Только успех с освобождением Сямы может спасти ANCA от комплекса неполноценности, нажитого за те месяцы, что диаспора билась за вызволенные Рубика рукой Вашингтона.

И напрасно совладелец "Ташира" и глава "Электросетей" расхваливает диаспору. Добилась признания "геноцида"? Ну и что?

Напомним, что Самвел Карапетян был арестован 18 июня на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Попался по собственной глупости - не надо было молоть языком. рассчитывая на свои миллиарды. А еще нужно было повнимательнее читать новости о своем "коллеге", сидящем на скамье подсудимых в Баку, и только потом покупать билет до Еревана. Варданяна его миллиарды не спасли.

Вообще, очень многое изменилось, и прежние авторитеты уже не срабатывают. Диаспоре и лобби приходится сегодня приспосабливаться к новым условиям. И они все больше ощущают свою ненужность. А самое грустное, что в их услугах больше не нуждается Армении.

Разворачивающиеся на "исторической родине" события вызвали панику в рядах армянских лоббистов в Конгрессе. Член палаты представителей Конгресса США, демократ Брэд Шерман выразил озабоченность арестами в Армении. В первую очередь его сильно огорчают аресты священников и Самвела Карапетяна.

"Я глубоко озабочен недавними арестами армянских диссидентов, включая Самвела Карапетяна и служителей Армянской церкви. Наши отношения с Арменией основаны на общей приверженности демократии", - заявил лоббист.

Почему арестованных лиц Шерман называет диссидентами, к сожалению, не разъясняется. Армянское лобби, как всегда, в своем амплуа. Очерняя Азербайджан, потребители армянской кормушки не имели представления, что на самом деле происходит в стране и в регионе. Так же Шерман, судя по всему, не понимает, что на самом деле происходит сегодня в Армении. Имеющая зуб на пашиняна диаспора велела перевести огонь на него, и лоббист выполняет задание.

Неужели диссидентами Шерман считает Галстаняна и Карапетяна? Первый имеет канадское гражданство, второй - российское. Но этот факт не делает их диссидентами. Баграт Галстанян, например, приехал, точнее, сбежал в Армению не из-за политических мотивов, а из-за мошеннических схем. Будучи главой канадской епархии ААЦ он втянул ее в финансовые махинации, а потом пытался заложить церковь в Квебеке. Каково?

Самвел Карапетян тоже никак не тянет на диссидента. Российский миллиардер приехал в Ереван помочь валить Пашиняна, но Пашинян успел первым. Вот и все.

Отметим, что Бред Шерман один из самых "заслуженных" лоббистов, он является вице-председателем группы дружбы с Арменией в Конгрессе. Армянский кокус в Конгрессе это клоака, где собран продажный контингент, управляемый ANСA. Кокус много лет работал на разрушение отношений Вашингтона с Баку. Армении от деятельности шерманов, шиффов и прочих не было пользы ни капли. Да диаспора вообще никогда не ставила такой цели. Ее основной задачей было портить кровь Азербайджану, а не заботиться об Армении. Все средства и связи расходовались на эту цель. Вторая по влиятельности в мире диаспора ничего не сделала для армянского государства. И сражение за Варданяна с Карапетяном это тоже сражение не за армян, а за деньги миллиардеров в расчете на их благодарность.