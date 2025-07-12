https://news.day.az/society/1767148.html Поножовщина в Сумгайыте На территории 2-го микрорайона города Сумгайыт произошла поножовщина. Как сообщает Day.Az, Ариф Багиев (1970 г.р.) был убит на улице. В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан подозреваемый в совершении преступления зять А.Багиева Нуруллах Марданов.
Поножовщина в Сумгайыте
На территории 2-го микрорайона города Сумгайыт произошла поножовщина.
Как сообщает Day.Az, Ариф Багиев (1970 г.р.) был убит на улице.
В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан подозреваемый в совершении преступления зять А.Багиева Нуруллах Марданов.
Согласно информации, Н.Марданов также нанес ножевые ранения своей жене, прежде чем убить своего тестя.
По данному факту продолжается расследование.
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