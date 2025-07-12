Поножовщина в Сумгайыте

На территории 2-го микрорайона города Сумгайыт произошла поножовщина.

Как сообщает Day.Az, Ариф Багиев (1970 г.р.) был убит на улице.

В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан подозреваемый в совершении преступления зять А.Багиева Нуруллах Марданов.

Согласно информации, Н.Марданов также нанес ножевые ранения своей жене, прежде чем убить своего тестя.

По данному факту продолжается расследование.